Окупанти зривають “тишу” біля трьох населених пунктів, втрат немає

Станом на 17.00 п'ятниці, 12 червня, російські окупаційні війська 4 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Верхньоторецького противник на світанку відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Згодом поблизу Авдіївки застосував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Українських захисників, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Луганського ворог двічі обстріляв із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Від початку доби втрат у лавах Об'єднаних сил немає.

Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.