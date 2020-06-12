В українській армії - 160 хворих на COVID-19

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10.00 12 червня в Збройних Силах України хворіє 160 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Всього за час пандемії одужало – 163 особи, летальних випадків – 4.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 526 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 51 особа.

За минулу добу зареєстровано шість нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі троє хворих перебуває у медзакладах: у Військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону – 1 військовослужбовець, в ізоляторі військової частини Київської області – 1 військовослужбовець, в Дніпропетровській міській клінічній лікарні – 1 працівник ЗСУ. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

Крім того, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 3 особи (Волинська область – 2 військовослужбовці, Львівська область – 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, симптоми захворювання відсутні, повідомили в пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 червня в Україні лабораторно підтверджено 29 753 випадки COVID-19, за добу - 683 нових. Загалом одужали 13 567 осіб, летальних випадків внаслідок COVID-19 – 870.