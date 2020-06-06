На Донбасі - чотири порушення “тиші”, окупанти гатять із мінометів і ПТРК

Збройні формування Російської Федерації від початку доби здійснили 4 обстріли на Донбасі. Поранень зазнали двоє українських військових.

Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

«Сьогодні збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, застосувавши зокрема і міномети калібру 120 мм, які повинні бути відведеними від лінії розмежування», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник випустив сім мін 120-го калібру по оборонних укріпленнях Об’єднаних сил поблизу Опитного.

Поруч Мар’їнки ворог вів вогонь із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а у районі Богданівки - використав протитанкові ракетні комплекси.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Оріхового окупанти вели вогонь по українських позиціях з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

«Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримав поранення», - поінформували в штабі.

Також підкреслюється, що українські бійці у відповідь на обстріли застосували чергові вогневі засоби, «після чого окупанти згорнули свою злочинну активність». Втрати противника уточнюються, додали в штабі.