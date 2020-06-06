Біля Опитного і Мар’їнки поранили двох українських військових

На Донбасі від початку доби 6 червня внаслідок обстрілів з боку російських окупантів поранень зазнали двоє українських військових.

Про це повідомляє пресслужба операції Об’єднаних сил у Facebook.

«Сьогодні, 6 червня, російсько-окупаційні війська, вкотре порушуючи Мінські домовленості, обстріляли позиції Об’єднаних сил. Так, біля населеного пункту Опитне противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм, внаслідок чого один наш захисник отримав осколкове поранення. Також неподалік Мар’їнки було поранено ще одного українського героя. Противник застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю», - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів.

«Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються», - наголошується в повідомленні.

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Як повідомлялося, минулої доби, 5 червня, збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Двоє бійців зазнали поранень.