ОБСЄ нарахувала за два тижні майже 10 тисяч порушень "тиші" на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні за попередні два тижні зафіксувала майже 10 тисяч порушень режиму припинення вогню на Сході України.

Про це йдеться у звіті місії станом на 1 червня.

"У період із 18 до 31 травня СММ зафіксувала приблизно 9 850 порушень режиму припинення вогню, з-поміж яких близько 2 650 вибухів. Для порівняння, за попередній двотижневий звітний період було зафіксовано орієнтовно 10 500 порушень і 2 000 вибухів відповідно", - йдеться у тексті звіту.

Також місія підтвердила повідомлення про 4 жертви серед цивільного населення (усі поранені).

"Тож із початку 2020 року загальна кількість жертв сягає 48 осіб: 6 загиблих і 42 поранених", - відмітили в СММ ОБСЄ.

Крім того, члени збройних формувань і далі забороняли патрулям місії доступ на блокпостах уздовж офіційних дорожніх коридорів перетину лінії зіткнення в Донецькій і Луганській областях.

"Загалом свободу пересування СММ на місцях обмежували 55 разів: 52 рази в непідконтрольних урядові районах, 2 рази в підконтрольних урядові районах та 1 раз на ділянці розведення в районі Золотого",- відмітили у місії.

У СММ ОБСЄ додали, що їхні БПЛА також зазнавали впливу перешкод сигналу з обох боків лінії зіткнення у 19 випадках та потрапляли під обстріли зі стрілецької зброї 3 рази (усі в не підконтрольних урядові районах).

Фото: ОБСЄ