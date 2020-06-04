ЗСУ не використовують цивільних як "живий щит", на відміну від росіян – Україна в ОБСЄ

На цьому наголосив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 4 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Збройні сили України не стріляють по будинках цивільного населення та об’єктах цивільної інфраструктури, і вони ніколи не використовують цивільних людей у якості "живого щита", на відміну від російської сторони", - заявив український посол під час розгляду пункту порядку денного, присвяченого російській агресії проти України та незаконній окупації Криму.

Він підкреслив, що українська сторона завжди занепокоєна повідомленнями про руйнування та жертви на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, адже там проживають громадяни України.

У ході виступу очільник української місії при ОБСЄ навів кілька останніх прикладів, як російські окупаційні війська стріляють з-під житлових будинків на окупованому Донбасі. Зокрема, 2 червня вони розмістили 152-мм артилерійські системи в житловому районі села Староласпа та обстріляли позиції ЗСУ. А за кілька кілометрів від цього місця розмістили 82-мм міномети в житловому районі Новоласпи і зробили те ж саме. "Вогонь у відповідь з боку українських військових не вівся", - зазначив Цимбалюк.

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При цьому, російські збройні формування продовжують зміцнювати свої військові позиції в безпосередній близькості від об'єктів критичної цивільної інфраструктури. Зокрема, 31 травня СММ помітила нещодавно викопану траншею, паралельну дорозі М-04, якою користуються працівники компанії "Вода Донбасу", щоб дістатися до Донецької фільтраційної станції.

"Я б хотів почути від російської делегації причину того, чому озброєні люди були розміщені на дорозі до станції, яка забезпечує водою сотні тисяч людей", - заявив український дипломат під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ.