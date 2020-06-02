Суд відправив під варту бойовика-оператора, який знімав допити українських військових

За клопотанням прокуратури Донецької області мешканцю м. Маріуполя, підозрюваному в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України), обрано судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 210 000 грн.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.

"У ході досудового розслідування встановлено, що з червня 2014 року по січень 2015 року зловмисник, перебуваючи у захопленому НЗФ «ДНР», що контролюються РФ, адміністративному приміщенні Горлівського МВ УБОЗ ГУМВС України в Донецькій області, проходив службу у складі спеціального підрозділу «Комунікація», підпорядкованому так званій «групі Безлера». Виконуючи функції відеооператора, чоловік фіксував допити незаконно позбавлених волі українських військовополонених та цивільних осіб, знімав, редагував та розповсюджував відеозаписи за участю представників незаконних збройних формувань, а також виготовляв «бойові листки групи Безлера». 28 травня 2020 року, завдяки вжитим оперативним заходам, зловмисника викрито правоохоронцями та за місцем його мешкання проведено обшуки", - йдеться у повідомленні.

На теперішній час перевіряється його причетність до фактів застосування фізичних та моральних знущань до заручників, які перебували у полоні у вказаний період часу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 438 КК України.

Досудове розслідування триває.