Українській армії передали модернізований штурмовик Су-25
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
«Запорізький державний авіаремонтний завод «МіГремонт» ДК «Укроборонпром» передав бригаді тактичної авіації Повітряних сил Збройних сил України черговий модернізований штурмовик Су-25», - йдеться в повідомленні.
За інформацією Командування Повітряних сил, роботи на бойовій машині проводилися відповідно до державного оборонного замовлення. Окрім часткової модернізації, спеціалістами авіапідприємства на Су-25 проведено й комплекс ремонтно-відновлювальних робіт, завдяки якому штурмовик отримав значний міжремонтний ресурс експлуатації – 12 років.
«Після проведення перевірок літака інженерами й льотчиками авіабригади, а також виконання ознайомчого польоту, Су-25 приземлився на летовищі рідної частини», - зазначається в повідомленні.
Фото: пресслужба Міноборони