Українській армії передали модернізований штурмовик Су-25

Після модернізації на Запорізькому державному авіаремонтному заводі «МіГремонт» модернізований штурмовик Су-25 передали на потреби армії.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Запорізький державний авіаремонтний завод «МіГремонт» ДК «Укроборонпром» передав бригаді тактичної авіації Повітряних сил Збройних сил України черговий модернізований штурмовик Су-25», - йдеться в повідомленні.

За інформацією Командування Повітряних сил, роботи на бойовій машині проводилися відповідно до державного оборонного замовлення. Окрім часткової модернізації, спеціалістами авіапідприємства на Су-25 проведено й комплекс ремонтно-відновлювальних робіт, завдяки якому штурмовик отримав значний міжремонтний ресурс експлуатації – 12 років.

«Після проведення перевірок літака інженерами й льотчиками авіабригади, а також виконання ознайомчого польоту, Су-25 приземлився на летовищі рідної частини», - зазначається в повідомленні.

Фото: пресслужба Міноборони