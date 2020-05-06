Італійський авіаносець модернізували під винищувачі F-35B

Флагман ВМС Італії багатоцільовий авіаносець Cavour пройшов успішну модернізацію і вирушив у відкрите море для випробувань винищувачів п'ятого покоління F-35B зі скороченим злетом і вертикальною посадкою.

Про це повідомив незалежний італійський журналіст, військовий блогер та редактор онлайнового видання The Aviationist Давід Ценчіотті на своїй сторінці у Twitter, виклавши відео корабля.

"Я щойно отримав від друга це дивовижне відео італійського авіаносця Cavour , який сьогодні вранці залишив судноремонтну верф військово-морської бази Таранто після приблизно 10 місяців роботи. Наступні випробування - на сумісність з F-35B", - йдеться у дописі блогера.

I’ve just received from a friend this awesome clip of the Italian Cavour aircraft carrier leaving the Maritime Military Arsenal of Taranto this morning after about 10 months of works. F-35B integration tests next. pic.twitter.com/Ts24d4RANX — David Cenciotti (@cencio4) May 6, 2020

Як повідомлялося, у липні 2019 року командування ВМС Італії вирішило модернізувати авіаносець Cavour у доці на верфі флоту в Таранто. Після завершення робіт планувалося, що флагман італійських ВМС вирушить до східного узбережжя США, де пройдуть випробування з посадки та злету з авіаносця новітніх винищувачів F-35B.

З метою заміни палубної авіації Cavour міноборони Італії раніше замовило в США для ВМС і ВПС 30 додаткових винищувачів F-35B, які приєднаються до вже замовлених винищувачів версії F-35A. Перший F-35B для ВМС був отриманий в січні 2018 року. Очікується, що нові винищувачі F-35B замінять на авіаносці застарілі штурмовики AV-8B Harrier.

Авіаносець Cavour був закладений у 2001 році і спущений на воду у липні 2004 року. Офіційно переданий ВМС у 2007 році, а в експлуатацію введений в 2009 році. Його дальність плавання становить 7000 морських миль із швидкістю 16 вузлів. Корабель оснащений чотирма газотурбінними двигунами. Екіпаж - 486 моряків, а також 211 осіб авіаперсоналу і 360 морських піхотинців. Розрахований на 8-10 винищувачів та 12 вертольотів. Здатний перевозити до 100 одиниць колісної техніки, або 24 основних бойових танків, або 50 важких бойових бронемашин.