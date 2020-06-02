Окупанти три рази порушили "тишу", поранений боєць ЗСУ

За минулу добу російські окупаційні війська 3 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Один український боєць зазнав поранень.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Минулої доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню та обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем і застосували безпілотний літальний апарат. Для здійснення заходів із відсічі та стримування збройної агресії українські воїни вправно задіяли чергові вогневі засоби й змусили ворога припинити свою злочинну активність", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів один воїн Об'єднаних сил отримав поранення.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" загарбники двічі обстріляли позиції наших оборонців неподалік Гнутового. Спочатку, біля цього населеного пункту, противник застосував гранатомети різних систем, а згодом задіяв БпЛА для скидання пострілу ВОГ-17.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" на підступах до Попасної російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

За даними розвідки, минулої доби було поранено двох окупантів.

Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріляли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї опорні пункти ООС неподалік Майорська. За поточну добу немає.