За травень сили ООС ліквідували 49 російських найманців, майже сотню – поранили

У травні на Донбасі було ліквідовано 49 російських найманців та сім одиниць техніки, ще 94 бойовиків було поранено.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"Командування Об’єднаних сил наголошує, що жодні злочинні дії російсько-окупаційних військ не залишаться безкарними. У разі порушення противником режиму припинення вогню, наші захисники завжди дають рішучу та жорстку відповідь. Так, за підтвердженими даними розвідки, втрати збройних формувань РФ за минулий місяць склали: ліквідовані – 49 осіб; поранені та травмовані – 94 особи", - йдеться в повідомленні.

Крім того, військовослужбовці Об’єднаних сил знищили сім одиниць техніки противника. Це, зокрема, два міномети калібру 120 мм, два безпілотні літальні апарати та три військових автомобіля.

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Об'єднані сили продовжують непохитно виконувати бойові завдання щодо захисту українського народу, наголосили в штабі ООС.

Фото: mil.gov.ua