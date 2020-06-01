Окупанти двічі обстріляли ділянку розведення у Петрівському

Російські окупаційні війська від початку доби 1 червня двічі порушили режим припинення вогню. Один український боєць зазнав поранень.

Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил сил у Facebook.

"Упродовж 1 червня збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому гранатомети різних систем та безпілотний літальний апарат. Українські воїни у відповідь використали чергові вогневі засоби та припинили ворожі провокації", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Гнутового противник на світанку відкривав вогонь з гранатометів різних систем. Згодом агресор поблизу цього ж населеного пункту задіяв БпЛА для скидання пострілів ВОГ-17.

"Внаслідок обстрілів з боку російських найманців один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення", - поінформували в штабі.

Окрім того, наголошується в повідомленні, збройні формування РФ цілеспрямовано двічі обстріляли ділянку розведення № 3 "Петрівське". Так, близько 11.00 з непідконтрольних українському уряду населених пунктів Вікторівка та Петрівське агресор застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Такі провокаційні дії російсько-окупаційних військ вчергове підтверджують повне ігнорування Мінських домовленостей, відверте небажання дотримуватися взятих зобов’язань та свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні ситуації", - заявили у штабі.

На ділянках розведення № 1 та № 2 режим "тиша" дотримувався, додали в пресслужбі.