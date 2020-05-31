Доба в ООС: 8 порушень "тиші", обійшлося без постраждалих

Минулої доби збройні формування РФ 8 разів порушили режим припинення вогню та обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС.

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Авдіївки противник у ранковий час застосував міномети калібру 82 мм. Згодом агресор ще тричі обстрілював наші оборонні укріплення біля цього населеного пункту з озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів", - повідомили у штабі.

Окрім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" на підступах до Оріхового окупанти застосували цілий спектр піхотного озброєння.

"По наших позиціях противник двічі вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, російські найманці два рази обстрілювали українських воїнів біля Хутора Вільного. Спочатку агресор використав станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а згодом випустив 7 мін калібру 82 мм", - інформували військові.

У штабі додали, що підрозділи Об’єднаних сил невідкладно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях противника змушували його відмовитись від продовження обстрілів. За даними розвідки, 30 травня наші воїни поранили двох окупантів.

Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було. Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників також, на щастя, немає.