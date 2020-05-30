Під Авдіївкою окупанти застосовують міномети та гранатомети, втрат немає

Упродовж 30 травня збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Про це повідомляє пресцентр ООС у Facebook.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Авдіївки, противник двічі відкривав вогонь. Спочатку обстріляв наші опорні пункти з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а згодом, у цьому ж місці, застосував міномети калібру 82 мм. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Оріхового ворог задіяв гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети", - йдеться у повідомленні.

Утримуючи оборону та зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці діяли рішуче та жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свої агресивні дії, наголошують у штабі. Втрати противника уточнюються.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.

Від початку сьогоднішньої доби втрат серед наших оборонців внаслідок ворожих обстрілів немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою.