Під Авдіївкою окупанти застосовують міномети та гранатомети, втрат немає
Про це повідомляє пресцентр ООС у Facebook.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Авдіївки, противник двічі відкривав вогонь. Спочатку обстріляв наші опорні пункти з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а згодом, у цьому ж місці, застосував міномети калібру 82 мм. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Оріхового ворог задіяв гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети", - йдеться у повідомленні.
Утримуючи оборону та зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці діяли рішуче та жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свої агресивні дії, наголошують у штабі. Втрати противника уточнюються.
На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.
Від початку сьогоднішньої доби втрат серед наших оборонців внаслідок ворожих обстрілів немає.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою.