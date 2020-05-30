Окупанти 14 разів за добу порушили тишу, поранивши одного військового

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, ще один обстріл стався цієї ночі.

Про це йдеться у ранковому звіті штабу сил ООС.

"Окупанти обстріляли наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли. Вони отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв наші позиції неподалік Богданівки та Невельського. Біля населених пунктів Березове і Новотроїцьке ворог застосував гранатомети різних систем, проти захисників, які обороняють підступи до Авдіївки, найманці відкривали вогонь із мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, а поблизу Лебединського і Старогнатівки, окупанти, окрім гранатометів, використали ще й великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Луганського, противник неодноразово вів вогонь по наших військовослужбовцях зі 120 мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

"Міномети калібру 82 мм агресор застосував біля населених пунктів Гладосове і Новгородське, а на околицях Кримського окупанти двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - повідомили у штабі.

За даними розвідки, 29 травня наші воїни поранили одного окупанта.

Окрім того, у вечірній час з окупованого Первомайська збройні формування РФ цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення № 2 Золоте зі станкових протитанкових гранатометів. Такі провокації вкотре засвідчили, що ворог свідомо не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей.

На ділянках розведення №1 та №3 режим "Тиша" дотримувався.

"Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Авдіївка загарбники вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. За поточну добу втрат серед українських захисників немає", - резюмували у штабі ООС.