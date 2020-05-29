Окупанти поранили українського військового у зоні ООС — штаб

В результаті обстрілу російських найманців на Донбасі отримав поранення український військовослужбовець.

Про це ввечері в п'ятницю, 29 травня, повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"Сьогодні, 29 травня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і застосували заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 мм. Так, поблизу Луганського, в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

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У штабі додали, що бійцю надали першу медичну допомогу та оперативно евакуювали до лікувального закладу.

Нагадаємо: у вечірньому зведенні штабу ООС раніше повідомлялося, що з початку доби окупанти п'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед військовослужбовців не було.