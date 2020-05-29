На Донбасі окупанти обстріляли підступи до п'яти населених пунктів

На Донбасі окупанти обстріляли підступи до п'яти населених пунктів

Укрінформ
Станом на 17.00 п'ятниці російські окупаційні війська п'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, втрат серед українських захисників немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Упродовж 29 травня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Богданівки та Невельського противник вів вогонь по наших військовослужбовцях з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а по оборонцях Старогнатівки – з підствольних гранатометів і стрілецької зброї. Крім того, поблизу Лебединського був зафіксований ворожий вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Кримського агресор обстріляв оборонні укріплення Об’єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Від початку доби втрат серед українських оборонців внаслідок ворожих обстрілів немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою.

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