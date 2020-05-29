На Донбасі окупанти обстріляли підступи до п'яти населених пунктів

Станом на 17.00 п'ятниці російські окупаційні війська п'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, втрат серед українських захисників немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Упродовж 29 травня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Богданівки та Невельського противник вів вогонь по наших військовослужбовцях з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а по оборонцях Старогнатівки – з підствольних гранатометів і стрілецької зброї. Крім того, поблизу Лебединського був зафіксований ворожий вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Кримського агресор обстріляв оборонні укріплення Об’єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Від початку доби втрат серед українських оборонців внаслідок ворожих обстрілів немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою.