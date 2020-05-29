СБУ викрила три схрони зі зброєю на колишніх позиціях терористів на Луганщині

СБУ викрила три схрони зі зброєю на колишніх позиціях терористів на Луганщині

Фото
Укрінформ
За поточний місяць Служба безпеки України виявила на Луганщині схованки з військовими засобами ураження, які у 2014 році облаштували учасники незаконних збройних формувань на бойових позиціях терористів.

Про це повідомляє пресцентр СБ України.

"Так зі схрону на території селища Смолянинове Новоайдарського району правоохоронці вилучили 2 протитанкові міни ТМ-62М і 80 набоїв до великокаліберного кулемета. В одному із селищ Біловодського району, у помешканні оголошеного у розшук бойовика, співробітники СБУ виявили 6 тротилових шашок загальною вагою майже 1,5 кілограма, гранату Ф-1, запал, електродетонатори та велику кількість боєприпасів. Також у місті Гірське під час обшуку в будинку, де раніше мешкав спільник терористів, викрили схованку з пістолетом Вальтер та набоями різного калібру", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: СБУ виявила великий схрон зі зброєю та боєприпасами в зоні ООС

За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

СБУ викрила три схрони з вибухівкою на Луганщині // Фото: СБУ

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності винних осіб.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-