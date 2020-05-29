СБУ викрила три схрони зі зброєю на колишніх позиціях терористів на Луганщині

За поточний місяць Служба безпеки України виявила на Луганщині схованки з військовими засобами ураження, які у 2014 році облаштували учасники незаконних збройних формувань на бойових позиціях терористів.

Про це повідомляє пресцентр СБ України.

"Так зі схрону на території селища Смолянинове Новоайдарського району правоохоронці вилучили 2 протитанкові міни ТМ-62М і 80 набоїв до великокаліберного кулемета. В одному із селищ Біловодського району, у помешканні оголошеного у розшук бойовика, співробітники СБУ виявили 6 тротилових шашок загальною вагою майже 1,5 кілограма, гранату Ф-1, запал, електродетонатори та велику кількість боєприпасів. Також у місті Гірське під час обшуку в будинку, де раніше мешкав спільник терористів, викрили схованку з пістолетом Вальтер та набоями різного калібру", - йдеться у повідомленні.

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За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

СБУ викрила три схрони з вибухівкою на Луганщині // Фото: СБУ

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності винних осіб.