Президент нагородив посмертно полковника Межакова

Президент Володимир Зеленський нагородив посмертно орденом Богдана Хмельницького II ступеня командира 1-ї окремої танкової Сіверської бригади полковника Юрія Межакова.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

"За особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня Межакова Юрія Володимировича - полковника (посмертно)", - йдеться в указі.

Як повідомлялося, 38-річний Юрій Межаков помер 28 травня вранці в Донецькій області після брифінгу. Смерть настала в результаті зупинки серця.

У пресслужбі оперативного командування "Північ" Укрінформу повідомили, що командиром танкової бригади підполковник Межаков був призначений у грудні 2018 року. Раніше, в 2014-2015 роках, обіймав посаду начальника штабу 28-ї бригади.

У нього залишилися дружина та двоє дітей - 10 і 12 років.

Фото: ООС