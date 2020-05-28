У зоні ООС від раптової зупинки серця помер командир 1-ї танкової бригади
Про це у Facebook повідомила пресслужба бригади.
"Із сумом повідомляємо, що сьогодні, 28 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил, перестало битися серце командира 1 окремої танкової Сіверської бригади підполковника Юрія Межакова... Зупинилося серце патріота, воїна, захисника Батьківщині", - йдеться у повідомленні.
Весь особовий склад бригади висловлює співчуття рідним та близьким захисника України.
Як повідомили кореспонденту Укрінформу в пресслужбі оперативного командування "Північ", командиром танкової бригади підполковник Межаков був призначений у грудні 2018 року. Раніше, в 2014-2015 роках, обіймав посаду начальника штабу 28-ї бригади.
Помер офіцер сьогодні вранці в Донецькій області після брифінгу миттєво від зупинки серця. У березні йому виповнилося 38 років. У військового залишилися дружина та двоє неповнолітніх дітей (10 і 12 років).