Мінреінтеграції: Заява окупантів про "повну бойову готовність" - гра в інформаційному полі

Заяви з боку так званих ДНР і ЛНР щодо приведення військ у повну бойову готовність є грою в інформаційному полі і створенням тиску на Україну в цілому, зокрема і на керівництво України.

Таку думку під час презентації звітів "Східної правозахисної групи" про ситуацію на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей висловив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я абсолютно погоджуюся, що це гра в інформаційному полі і створення тиску на Україну в цілому, на керівництво України, на громадян України, спроба впливу. Та загальнополітична ситуація, яка у нас склалася останнім часом, абсолютно чітко говорить про те, що РФ потрібно створити інформаційний продукт, це для відволікання уваги як власних громадян, так і громадян України, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, від проблем, що склалися на цих територіях», - сказав Яременко.

За словами заступника міністра, «ніхто не скасовував класичний приклад "хліба або видовищ", відповідно, якщо хліба не вистачає, то людям показують ці так звані видовища».

Зі свого боку директор "Східної правозахисної групи" Віра Ястребова уточнила, що за інформацією, якою вони володіють, «дійсно, відбуваються певні заходи, які свідчать про так звану мобілізацію».

«Але ми повинні розуміти, що те, що робиться, має на меті, в тому числі, інформаційний контекст – щоб ми про це говорили, щоб чинити певний тиск на свідомість людей, які перебувають на непідконтрольній території, залякуючи їх... Ми повинні розуміти, що це інформаційний вплив, брязкання мускулами, це відбувається в гірших традиціях радянських часів. Ці заходи і методи, вони не змінюються. Тому я вважаю, що це більше носить психологічний вплив», - сказала Ястребова.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ватажки бойовиків ОРДЛО Леонід Пасічник та Денис Пушилін заявили про приведення у повну бойову готовність підрозділів окупаційних військ на Донбасі - нібито через "посилення обстрілів з боку Збройних сил України".

20 травня Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції поінформував, що голова української делегації у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України Леонід Кучма звернувся до спецпредставника ОБСЄ з приводу проведення екстреного засідання ТКГ.

22 травня глава Мінреінтеграції Олексій Резніков поінформував, що на цьому екстреному засіданні СММ ОБСЄ не підтвердила факт нібито обстрілу з боку української сторони лінії електропередач у Луганській області.