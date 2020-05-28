На Донеччині вибухів стало менше, на Луганщині порушення "тиші" почастішали

СММ ОБСЄ зафіксувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та водночас збільшення – на Луганщині.

Про це йдеться у щоденному звіті СММ ОБСЄ № 125/2020, опублікованому 27 травня.

«У Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також менше вибухів (близько 90), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 275 вибухів)», - зазначають спостерігачі.

Як указується, більшість порушень режиму припинення вогню (у тому числі вибухів) зафіксовано в районах на південний схід від Світлодарська (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька), а також на південь від Донецької фільтрувальної станції (15 км на північ від Донецька).

Водночас СММ заявляє про збільшення кількості порушень «тиші» у Луганській області. Тут також зафіксовано більше вибухів (13), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли не було жодного вибуху.

Майже всі порушення на Луганщині сталися в районах на південь від н. п. Кряківка (підконтрольний урядові, 38 км на північний захід від Луганська).