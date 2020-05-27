Місія ОБСЄ на Донбасі фіксує “Гради”, “Гвоздики” та танки за лініями відведення
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
“За даними звіту Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, опублікованого 26 травня, на непідконтрольних урядові України територіях було зафіксовано озброєння з порушенням ліній відведення. Так, поблизу селища Софіївка було помічено десять танків збройних формувань РФ. Окрім цього, на передодні Місія повідомляла про такі ж порушення неподалік населеного пункту Тернове Донецької області. Там були розміщені 122 мм реактивна система залпового вогню БМ-21 “Градˮ, три самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" та сім гаубиць невстановленого типу. Крім того, за межами місць зберігання озброєння виявлено вісімнадцять танків окупаційних військ”, - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, з метою приховування своїх злочинних дій, російські найманці систематично перешкоджають діяльності СММ ОБСЄ та відмовляють у доступі патрулям Місії, посилаючись на протидію розповсюдженню “COVID-19ˮ або на необґрунтовані накази їхніх командирів.