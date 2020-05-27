Місія ОБСЄ на Донбасі фіксує “Гради”, “Гвоздики” та танки за лініями відведення

Згідно з даними звіту СММ ОБСЄ, на непідконтрольних урядові України територіях зафіксовано десятки танків, "Гради" та гаубиці, розміщені з порушенням ліній відведення.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“За даними звіту Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, опублікованого 26 травня, на непідконтрольних урядові України територіях було зафіксовано озброєння з порушенням ліній відведення. Так, поблизу селища Софіївка було помічено десять танків збройних формувань РФ. Окрім цього, на передодні Місія повідомляла про такі ж порушення неподалік населеного пункту Тернове Донецької області. Там були розміщені 122 мм реактивна система залпового вогню БМ-21 “Градˮ, три самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" та сім гаубиць невстановленого типу. Крім того, за межами місць зберігання озброєння виявлено вісімнадцять танків окупаційних військ”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, з метою приховування своїх злочинних дій, російські найманці систематично перешкоджають діяльності СММ ОБСЄ та відмовляють у доступі патрулям Місії, посилаючись на протидію розповсюдженню “COVID-19ˮ або на необґрунтовані накази їхніх командирів.