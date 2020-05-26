ВМС України отримають надувні човни типу BRIG

Підрозділам ВМС ЗСУ закуплять кілька надувних човнів типу BRIG з підвісними двигунами спеціального призначення. На ці потреби передбачено майже 1 млн 600 тис. грн.

Про це повідомляє АрміяInform.

«Для забезпечення потреб підрозділів Військово-Морських Сил ЗС України закуплять декілька надувних човнів типу BRIG з підвісними двигунами спеціального призначення. Попередньо на ці потреби буде виділено 1 572 000 грн», - йдеться в повідомленні.

За інформацією начальника пошуково-рятувальної служби Командування ВМС ЗС України Олексія Нестерова, ці човни мають добрі морехідні можливості, швидкісні та маневрені на поворотах, зручні у використанні та стійкі до невеликих коливань моря. З їхньою допомогою військові моряки зможуть ефективно виконувати завдання пошуково-рятувального забезпечення на морі й не тільки. Зазвичай подібні надувні човни використовують для доставляння невеликих груп військовослужбовців у визначений район, наприклад, водолазів до місця виконання водолазних спусків у морі.

Крім самого човна, до комплекту входять десять рятувальних жилетів, вогнегасник, два кранці, рятівне коло, 30-метровий швартовий канат, електричний і механічний насоси, ремкомплект та інше спорядження.

Для надувних човнів типу BRIG також закуплять підвісні двигуни типу Tohatsu M30HL або Suzuki DT40WL або їхні аналоги.

Фото: АрміяInform