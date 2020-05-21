Артилеристи ВМС провели навчання з використанням безпілотників-розвідників

Артилеристи Військово-морських сил ЗСУ провели на полігоні навчання з удосконалення взаємодії при виявленні цілей та передачі отриманої інформації засобам ураження в умовах ведення бойових дій в обороні.

Про це у Facebook повідомляє 406 ОАБр ім. генерал-хорунжого Олексія Алмазова ВМС ЗСУ.

"Розвідувальні підрозділи окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова ВМС ЗС України провели тренування з управління артилерійською розвідкою. Під час проведення занять відпрацьовані питання вдосконалення взаємодії особового складу підрозділів при виявленні цілей, обробці та передачі отриманої інформації засобам ураження бригади в умовах ведення бойових дій в обороні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час польового вишколу особовий склад удосконалював практичні навички з проведення розвідки різними засобами, в тому числі аеророзвідки. Адже отримання необхідної інформації з допомогою безпілотників дає змогу швидко й точно виявити координати цілей і передати їх на командно-спостережний пункт.

Після цього військові моряки здійснюють обробку отриманих даних, визначають пріоритети цілей та готують пропозиції командиру бригади щодо їх ураження.

Однією з особливостей навчань було відпрацювання дій у складі розвідувального вогневого комплексу, що дозволило значно скоротити час необхідний для обробки та узагальнення розвідувальної інформації.

«Подібні навчання в бригаді морської піхоти дають змогу підвищувати практичні навички як командного, так і сержантського особового складу з підготовки збору та опрацювання розвідувальних даних», - наголошується у повідомленні.