Окупанти гатять з гармат, мінометів та СПГ, втрат немає

За минулу добу окупанти 16 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Минулої доби збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню», - йдеться у повідомлення. Зазначається, що ворог обстріляв позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв наші позиції 14 разів. Зокрема, неподалік Пісків та Оріхового окупанти вели вогонь по українських оборонних укріпленнях зі 120 мм мінометів. Тричі впродовж минулої доби під обстріли з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї потрапили українські захисники неподалік Богданівки. Два рази ворог провокував наших воїнів у районі Павлополя використовуючи при цьому ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та озброєння бойової машини піхоти. Околиці Авдіївки противник двічі обстріляв із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а оборонців Березового окупанти провокували гранатометами і великокаліберними кулеметами.

Поруч Мар’їнки у ранковий і вечірній час агресор вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а біля Красногорівки – з великокаліберних кулеметів. У вечірній час помітна вогнева активність російських найманців спостерігалася у районі Водяного. Тут противник застосував міномети калібру 82 мм, озброєння БМП, автоматичні станкові гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 2 обстріли із мінометів, які згідно із Мінськими домовленостями не повинні знаходитися на лінії бойового зіткнення.

По наших захисниках неподалік населених пунктів Оріхове та Луганське противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.

У штабі повідомили, що українські воїни у відповідь вчасно застосували чергові вогневі засоби та припинили ворожі провокації.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.