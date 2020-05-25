Українська розвідка заявляє, що окупанти регулярно стріляють із житлових кварталів

Російські окупаційні війська за останні дві доби кілька разів вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил із житлових кварталів населених пунктів Донеччини.

За інформацією розвідки, російські найманці готують жителів північно-західних районів Донецька до примусової евакуації, що свідчить про підготовку наступних провокацій, повідомляє пресслужба Міноборони.

“Загарбники продовжують відверто нехтувати правилами ведення війни та Міжнародним гуманітарним правом. Лише за дві минулі доби збройні формування РФ декілька разів вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил із житлових кварталів населених пунктів. Своїми діями ворог не тільки створював безпосередню загрозу для місцевих мешканців, а й показав, як «вправно» російські найманці уміють ховатися за спинами дітей і жінок”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, окупанти розмістили свої артилерійські системи поруч з будинками в населених пунктах Василівка та Яковлівка. Прикривши себе таким чином від вогню у відповідь, ворожі артилеристи випустили 32 снаряди калібру 122 мм по українських захисниках біля Кам’янки. А з території селища Байрак — три десятки 122 мм снарядів по позиціях Об’єднаних сил поруч з Новолуганським.

Як зазначається, на вулицях окупованої Голубівки були помічені самохідні артилерійські установки 2С1 «Гвоздика». “На очах переляканих містян загарбники неодноразово здійснювали демонстративне розгортання розрахунків на вогневих позиціях та підготовку до ведення вогню в напрямку Новотошківського. У разі відкриття вогню траєкторія снарядів проходила б над густонаселеними кварталами”, - повідомляють в пресслужбі.

За інформацією розвідки, російські найманці готують жителів північно-західних районів Донецька до примусової евакуації, що свідчить про підготовку наступних провокацій та є черговим грубим порушенням прав цивільного населення на тимчасово окупованих територіях.

У Міноборони також зазначили, що збройні формування Російської Федерації мають на меті примусити підрозділи Об’єднаних сил відкривати вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити наших захисників у зриві Мінських домовленостей та обстрілах мирних жителів.

В пресслужбі наголосили, що Об’єднані сили ніколи не вели, не ведуть і не будуть вести вогонь по будинках мирних жителів та цивільній інфраструктурі.