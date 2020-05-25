Окупанти вісім разів порушили "тишу": гатили з мінометів калібру 120 мм

Станом на 17.00 понеділка, 25 травня, російські окупаційні війська 8 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, втрат серед українських військових немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши зокрема і міномети калібру 120 мм, які повинні бути відведеними від лінії розмежування", - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник випустив декілька мін 120-го калібру по оборонних укріпленнях Об’єднаних сил поблизу Пісків.

Поруч Мар’їнки ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а у районі Павлополя в ранковий час агресор з різних напрямків здійснив дві збройні провокації, використовуючи при цьому ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та озброєння бойової машини піхоти.

Також тричі під ворожі обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї потрапили українські військові неподалік Богданівки, а з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів противник обстріляв опорні пункти неподалік Тарамчука.

Від початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу Об’єднаних сил.

Фото: Генштаб ЗСУ