Окупанти 11 разів порушили "тишу", один захисник отримав поранення

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї... Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог тричі обстрілював околиці Кам’янки, Авдіївки та двічі поблизу Гнутового, а неподалік Старогнатівки окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а поруч з Верхньоторецьким застосовували снайперську зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Майорська російські окупаційні війська випустили 20 мін 82-го та 120-го калібрів, а неподалік населених пунктів Сизе та Кримське збройні формування Російської Федерації вели вогонь по наших позиціях з 82 мм мінометів.

На всі ці обстріли наші захисники рішуче та жорстко відповідали ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свою діяльність.

За даними розвідки, 23 травня наші воїни знищили чотирьох російських окупантів та щонайменше сімох поранили.

"Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", - додали у штабі ООС.