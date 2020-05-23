Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під Майорськом і Кам’янкою

Від початку доби, 23 травня, російські окупаційні війська двічі відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України.

Про це повідомив на брифінгу в Міністерстві оборони капітан Михайло Шаравара.

"Від початку поточної доби, станом на 12.00, противник двічі порушив режим припинення вогню", - повідомив Шаравара.

Так, уточнив він, на Луганському напрямку з 7.20 по 7.40 російські окупаційні війська випустили 20 мін 82-го та 120-го калібрів по позиціях українських захисників неподалік Майорська. На Донецькому напрямку з 7.45 по 8.00 противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів по позиціях Об’єднаних сил в районі Кам’янки.

"Наші мужні воїни надали гідну відсіч на провокації російських окупантів", - наголосив Шаравара.

За наявною інформацією, втрат серед українських захисників в результаті підступних обстрілів противника немає.

Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 22 травня, збройні формування Російської Федерації здійснили 12 обстрілів українських позицій. Противник продовжував застосовувати заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 та 82 мм, а також безпілотні літальні апарати, гранатомети різних систем, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю. В результаті обстрілів внаслідок вибуху гранати ВОГ-17, скинутої з БПЛА, один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому було надано належну медичну допомогу.