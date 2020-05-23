Окупанти 12 разів порушили "тишу": один військовий отримав поранення

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні сил штабу сил ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї... Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Богданівки ворог тричі обстрілював позиції Об’єднаних сил, використовуючи міномети 82-го калібру, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, а також БпЛА для скидання пострілів ВОГ-17.

Поруч з населеним пунктом Верхньоторецьке противник двічі вів вогонь із застосуванням 120 мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Українських захисників біля Чермалика, Водяного та Пісків ворог обстріляв з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" по оборонцях Новолуганського та Луганського збройні формування РФ вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Наші воїни рішуче застосовували чергові вогневі засоби. На свої нахабні дії загарбники отримали жорстку відповідь. За даними розвідки, 22 травня наші воїни знищили двох російських окупантів та ще одного поранили.

"Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", - додали у штабі ООС.

Як повідомлялося, 21 травня поблизу Кримського окупанти обстріляли українських військових із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 мм.