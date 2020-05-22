Окупанти на Донбасі 10 разів зривали "тишу", поранений боєць ЗСУ

Російські окупаційні війська 22 травня здійснили десять обстрілів Об’єднаних сил, використавши великокаліберні міномети та гранатомети, а також БпЛА для скидання пострілів ВОГ-17. Один військовий Об’єднаних сил зазнав поранень.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, БпЛА, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю… Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Богданівки ворог тричі обстрілював позиції Об’єднаних сил, використовуючи міномети 82-го калібру, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, а також БпЛА для скидання пострілів ВОГ-17. Поряд із населеним пунктом Верхньоторецьке противник двічі вів вогонь із застосуванням 120 мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Неподалік Старогнатівки російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню — з гранатометів різних систем, стрілецької зброї, а також задіяли БпЛА для скидання пострілів ВОГ-17.

Українських захисників біля Чермалика, Водяного та Пісків ворог обстріляв із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Як зазначається, у відповідь українські військовослужбовці діяли рішуче та жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свої агресивні дії. За інформацією пресслужби на ділянках розведення № 1, № 2 та № 3 режим «Тиша» дотримувався.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.