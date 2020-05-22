Окупанти атакували з дрона позиції ООС біля Старогнатівки, є поранений
Укрінформ
Російсько-окупаційні війська вчергове обстріляли позиції ООС поблизу населеного пункту Старогнатівка, поранено українського військового.
Про це йдеться у повідомленні ООС.
"Противник з безпілотного літального апарату скинув постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок вибуху один український військовослужбовець отримав осколкове поранення", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пораненого оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому було надано належну медичну допомогу.
Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали загарбникам адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.