Через загибель командира батальйону "Луганськ-1" відкрили справу

Прокурори Луганської облпрокуратури здійснили виїзд до cмт Трьохізбенка Новоайдарського району, де на вибуховому пристрої підірвалися четверо працівників батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Луганськ-1».

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області

«Встановлено, що 20 травня 2020 року близько 22 години 50 хвилин під час патрулювання території вздовж річки Сіверський Донець поблизу населеного пункту здетонувала ворожа міна. Внаслідок вибуху загинув командир батальйону «Луганськ-1», ще троє поліцейських отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості», - йдеться в повідомленні.

За вказаним фактом слідчим відділом 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях розпочато кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України.

У рамках досудового розслідування проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення усіх обставин події.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області.