Окупанти обстріляли вантажівку: один український військовий загинув, п’ятеро поранені

На Луганщині російські окупаційні війська з великокаліберної зброї обстріляли вантажівку. Внаслідок обстрілу один український військовий загинув, ще один зазнав порань та ще четверо - бойове травмування.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Сьогодні, 21 травня, на Луганщині, внаслідок влучання міни 120 калібру в вантажний автомобіль загинув мужній український захисник. Також один військовослужбовець отримав поранення та ще четверо – бойові травмування. Постраждалих воїнів було доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу», - йдеться в повідомленні.

Командування об'єднаних сил висловило співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця.

Як повідомив на брифінгу речник Міноборони Максим Праута, від початку доби 21 травня окупанти тричі відкривали вогонь із великокаліберної зброї по позиціях Об’єднаних сил.

«Станом на 12.30 сьогодні обліковано 3 прицільних ворожих обстріли наших оборонних позицій. На Луганському напрямку вночі окупанти випустили 3 міни 120-го калібру по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил поблизу Кримського. На Донецькому напрямку з настанням нової доби противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї неподалік Богданівки», - повідомив речник.

Крім того, за словами Праути, вранці з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї ворог обстріляв позиції Об’єднаних сил у районі Старогнатівки.

За словами речника, двох українських військових поранено, ще четверо зазнали бойових травмувань. Наразі всі вони евакуйовані до медичних закладів для надання необхідної допомоги.

Як зазначається, для придушення вогню противника підрозділи Об’єднаних сил застосували наявне озброєння. Втрати російських найманців уточняються.