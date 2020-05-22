Стан доправлених у Дніпро поранених бійців середньої тяжкості - ОДА

До Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова доправили п’ятьох бійців, які зазнали поранень унаслідок мінометного обстрілу в районі селища Кримське Луганської області, їх стан середньої тяжкості.

Військових провідав голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко, повідомляється на сайті ОДА.

«На жаль, вчора під час обcтрілу в зоні ООС наш захисник родом з Павлограда загинув. П’ятеро отримали поранення та бойові травми. Їх відразу спецбортом евакуювали в Дніпропетровську обласну лікарню Мечникова. Я особисто буду контролювати, щоб хлопці були забезпечені всім необхідним для лікування», – зазначив Бондаренко.

Пресбрифінг щодо стану поранених бійців АТО/ООС / Фото: Микола М'якшиков, Укрінформ

Поранені бійці віком від 18 до 41 року. Двоє з Дніпропетровської області, решта – з Черкас, Рівненської та Луганської областей. В усіх закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку, контузії, ушкодження органів слуху, забої, поранення кінцівок.

Як розповів головний лікар лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко. пораненим проводять інтенсивну терапію у відділенні політравми.

"Хлопці тяжко переживають втрату бойового товариша, який загинув на їх очах. Дуже хочуть потрапити на його похорон. Виконують всі рекомендації, слухаються медпрацівників. Завтра ми зможемо відпустити пацієнтів до Павлограду на декілька годин", - сказав він.

Голова Дніпропетровської облдержадміністрації пообіцяв виділити для поранених транспорт. Супроводжуватиме бійців лікар.

Після лікування військові зможуть повернутися на службу або додому.

Як повідомлялося, 21 травня поблизу Кримського окупанти обстріляли українських військових із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 мм. Минулої доби внаслідок обстрілів у зоні проведення ООС загинув один український боєць, двоє військовослужбовців дістали поранення та ще п’ятеро – бойові травмування.