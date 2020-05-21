На Донбасі загинув боєць ЗСУ, семеро поранені

Збройні формування Російської Федерації від початку доби чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів загинув один військовий, двоє отримали поранення та п’ятеро – бойові травмування.

Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

"Упродовж 21 травня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм, а також гранатомети різних систем та стрілецьку зброю», - йдеться у повідомленні.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Авдіївки, Старогнатівки та Богданівки противник вів вогонь по українських військовослужбовцях з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Українських бійців, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Кримського ворог обстріляв із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 мм.

«На жаль, внаслідок ворожих обстрілів загинув один український захисник. Також за уточненою інформацією, двоє військовослужбовців отримали поранення та ще п’ятеро – бойові травмування", - поінформували в штабі.