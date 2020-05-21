Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під Авдіївкою, поранений військовий

Збройні формування Російської Федерації у четвер відкрили вогонь з гранатометів різних систем по позиціях Об’єднаних сил неподалік Авдіївки (Донецька область), один український військовий отримав осколкове поранення.

Про це повідомляє у Facebook Командування Об'єднаних сил.

"Сьогодні, 21 травня, вкотре проігнорувавши мирні домовленості, збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь з гранатометів різних систем по позиціях Об’єднаних сил неподалік Авдіївки. Внаслідок обстрілу один український захисник отримав осколкове поранення. Воїну надали першу медичну допомогу та оперативно евакуювали до лікувального закладу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, українські військовослужбовці застосували чергові вогневі засоби та "дали чітко зрозуміти ворогові, що за такі агресивні дії його чекає жорстка та невідворотна відповідь".

Втрати окупантів уточнюються.

Як повідомляв Укрінформ, раніше 21 травня на Луганщині російські окупаційні війська з великокаліберної зброї обстріляли вантажівку. Внаслідок обстрілу один український військовий загинув, ще один зазнав поранень і четверо дістали бойове травмування.

Речник Міноборони Максим Праута повідомив на брифінгу, що від початку доби 21 травня окупанти тричі відкривали вогонь із великокаліберної зброї по позиціях Об’єднаних сил.