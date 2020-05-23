Окупанти шість разів обстріляли позиції ЗСУ, один боєць поранений

Протягом суботи, 23 травня, російські окупаційні війська 6 разів обстріляли позиції Збройних сил України, один боєць поранений.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення 122 мм артилерійські системи, міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю. На усі випадки агресивних дій російських найманців підрозділи Об’єднаних сил з наявних вогневих засобів відповідали прицільним вогнем по опорних пунктах противника. Зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці припинили ворожу активність.", - йдеться у повідомленні.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі обстрілював околиці Кам’янки: зранку із використанням ручних протитанкових гранатометів, а по обіді – зі 122 мм артилерійських систем. Поруч з населеним пунктом Верхньоторецьке зафіксовано застосовування снайперської зброї. Біля Авдіївки противник задіяв 120 мм міномети.

По українських військовослужбовцях, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Майорська російські окупаційні війська випустили 20 мін 82-го та 120-го калібрів. Неподалік населеного пункту Сизе збройні формування Російської Федерації вели вогонь з 82-мм мінометів.

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Як повідомлялося раніше, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, його, після надання термінової медичної допомоги, госпіталізовано.

Зазначається також, що на ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "тиша" дотримувався. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу Об’єднаних сил.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.