Біля Верхньоторецького снайпер поранив українського військового

Сьогодні, 23 травня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

"Поблизу населеного пункту Верхньоторецьке кулею снайпера було поранено українського військовослужбовця. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підрозділ Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Як повідомляв Укрінформ, від початку доби, 23 травня, російські окупаційні війська двічі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Минулої доби, 22 травня, зафіксовано 12 обстрілів. Внаслідок вибуху гранати ВОГ-17, скинутої з БПЛА російськими НЗФ, один український військовослужбовець отримав осколкове поранення.