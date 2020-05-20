Окупанти обстріляли житлові будинки у Красногорівці – штаб ООС

Унаслідок мінометного обстрілу міста Красногорівка були пошкоджені три житлових будинки.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Збройні формування Російської Федерації продовжують обстріли цивільної інфраструктури населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Так, днями внаслідок мінометного обстрілу міста Красногорівка були пошкоджені три житлових будинки. За підтвердженою інформацією української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, було суттєво пошкоджено три приватних будинки місцевих мешканців. Також постраждали господарські будівлі. На щастя, внаслідок злочинних дій російських найманців ніхто з мирних мешканців не постраждав», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за наявності прямих та беззаперечних доказів систематичних обстрілів окупантами мирних мешканців Донбасу, безпідставні звинувачення очільниками російсько-окупаційних адміністрацій на адресу українських військовослужбовців у начебто пошкодженні об’єктів цивільної інфраструктури виглядають особливо цинічними та позбавленими здорового глузду.

Як повідомлялось, ватажки так званих «ДНР/ЛНР» заявили про приведення у повну бойову готовність підрозділів окупаційних військ на Донбасі через нібито «посилення обстрілів з боку Збройних сил України».

Фото: ООС