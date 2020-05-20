Окупанти 14 разів обстріляли позиції ЗСУ, є поранений

У середу, 20 травня, збройні формування РФ на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Про це інформує пресцентр ООС.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наші військовослужбовці з наявних вогневих засобів дали окупаційним підрозділам гідну відсіч і жорстко подавили злочинну збройну активність.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстрілював позиції Об'єднаних сил неподалік Павлополя, Пісків, Старогнатівки, двічі поруч Кам’янки та тричі біля Богданівки, застосувавши гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

По оборонцях Красногорівки окупанти випустили 20 мін 120-го калібру.

По українських захисниках, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Оріхового ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів 120 мм, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Неподалік населеного пункту Шуми російські найманці випустили 11 мін 82 калібру.

Захисників Південного загарбники двічі обстріляли, застосувавши 82 мм міномети, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а по околицях Кримського вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - зазначає пресцентр ООС.

Агресивна та злочинна поведінка російських найманців викликала негайну реакцію з боку Об’єднаних сил – вогнем зі штатного озброєння наші підрозділи рішуче подавили ворожу активність. Втрати противника уточнюються.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу Об’єднаних сил.