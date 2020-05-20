Окупанти 40 хвилин обстрілювали позиції ЗСУ під Оріховим із 120-мм мінометів

Російські окупаційні війська від початку доби, 20 травня, двічі відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил, випустивши десятки мін по українських захисниках. Втрат серед військових наразі немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

«Щодо обстановки на лінії фронту станом на 12.30 сьогодні. На Луганському напрямку противник відкривав вогонь двічі у ранковий час. Після 8-ї години на наших позиціях, обладнаних неподалік населеного пункту Шуми, розірвалися 11 мін калібру 82 мм. А о 9-й годині розпочався обстріл з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та кулеметів великого калібру опорних пунктів підрозділів Об’єднаних сил неподалік Оріхового, який тривав 40 хвилин. Вгамувати окупантів вдалося вогнем з гранатометів та кулеметів», - повідомив речник.

Крім того, на Донецькому напрямку у нічний час російсько-окупаційні війська здійснили дві вогневі провокації із використанням великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі Богданівки. А поблизу Красногорівки з опів на 6-ту ранку застосували міномет 120-го калібру, випустивши 20 мін. Крім того, з автоматичного гранатомету, кулеметів та стрілецької зброї противник відкривав вогонь по військовослужбовцях Збройних Сил України, які виконують бойові завдання біля Павлополя.

За інформацією Праути, за поточну добу втрат серед українських захисників немає, втрати ворога уточнюються.

Крім того, за інформацією речника, випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок, 20 травня, в Збройних силах України зареєстровано п’ять нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Загалом в армії наразі хворіє 45 військових. Всього за час пандемії одужало 82 особи, двоє осіб померли. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) наразі перебуває 143 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 39 осіб.

Фото: Генштаб ЗСУ