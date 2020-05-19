Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Новотошківського, Оріхового і Богданівки
Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Михайло Шаравара.
"Від початку поточної доби, станом на 12.00, зафіксовано вже чотири порушення режиму припинення вогню. В трьох випадках ворог використовував заборонене важке озброєння. Загалом противник випустив 30 мін 82-го та 22 міни 120-го калібрів по наших позиціях", - повідомив речник.
Він уточнив, що на Луганському напрямку зранку зі 120 мм та 82 мм мінометів ворог двічі відкривав вогонь по наших захисниках неподалік Новотошківського. Також з аналогічного важкого озброєння та великокаліберних кулеметів окупаційні війська вели обстріл оборонців Оріхового.
На Донецькому напрямку зі станкових та ручних протитанкових гранатометів збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції Об’єднаних сил у районі Богданівки.
За наявною інформацією, втрат серед українських захисників в результаті обстрілів немає.