Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Новотошківського, Оріхового і Богданівки

Російські окупаційні війська здійснили цієї доби вже чотири обстріли позицій Об'єднаних сил, втрат серед українських військових немає.

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Михайло Шаравара.

"Від початку поточної доби, станом на 12.00, зафіксовано вже чотири порушення режиму припинення вогню. В трьох випадках ворог використовував заборонене важке озброєння. Загалом противник випустив 30 мін 82-го та 22 міни 120-го калібрів по наших позиціях", - повідомив речник.

Він уточнив, що на Луганському напрямку зранку зі 120 мм та 82 мм мінометів ворог двічі відкривав вогонь по наших захисниках неподалік Новотошківського. Також з аналогічного важкого озброєння та великокаліберних кулеметів окупаційні війська вели обстріл оборонців Оріхового.

На Донецькому напрямку зі станкових та ручних протитанкових гранатометів збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції Об’єднаних сил у районі Богданівки.

За наявною інформацією, втрат серед українських захисників в результаті обстрілів немає.