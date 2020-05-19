СБУ ідентифікувала російських снайперів, які обстріляли позиції ЗСУ під Новотошківським

СБУ встановила учасників снайперської групи терористів, які 27 лютого обстріляли позиції підрозділів операції Об’єднаних сил у районі селища Новотошківське на Луганщині. Під час атаки загинув український військовослужбовець, ще один – отримав поранення.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Контррозвідники та слідчі СБУ отримали установчі дані групи бойовиків так званої «4 ОМБр 2 АК ЛНР», серед них – представник російських спецслужб. Також встановлено види озброєнь, зокрема, великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок, які терористи застосували проти українських військових. У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, що призвів до загибелі людини) тривають слідчі дії", - йдеться у повідомленні.

Також перевіряється причетність ворожих снайперів до інших обстрілів позицій підрозділів операції Об’єднаних сил у Попаснянському районі Луганської області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом теракту здійснюється під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Об’єднаним силам вдалося отримати відео роботи підрозділу снайперів ФСБ Російської Федерації, відзняте безпосередньо самими російськими спецпризначенцями, під час вогневого ураження українських воїнів.

За даними штабу ООС, зокрема, ця група снайперів ФСБ 27 лютого цього року вбила українського воїна – молодшого сержанта Володимира Федченка.