Українських військових обстріляли поблизу Пісків, є поранений

У неділю, 17 травня, російсько-окупаційні війська вкотре здійснили обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Піски.

Про це у Fаcebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Внаслідок обстрілу один український захисник отримав кульове поранення. Воїна доставлено до лікарського закладу, де йому оперативно надано належну медичну допомогу. Стан його здоров’я задовільний", - йдеться у повідомленні.

У штабі підкреслюють, що такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними: "Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються".