Окупанти двічі обстріляли підступи до Авдіївки, поранений боєць ЗСУ

Від початку доби станом на 12.00 в районі проведення операції Об’єднаних сил на підступах до Авдіївки російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Від початку поточної доби станом на 12.00 в районі проведення операції Об’єднаних сил задокументовано два випадки відкриття вогню з боку російсько-окупаційних військ. Обидва сталися на підступах до Авдіївки", - йдеться у повідомленні.

Так, о 06.00 зі сторони населеного пункту Каштанове противник відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру, витративши 20 боєприпасів, а також здійснив кілька десятків автоматних черг. Обстріл тривав двадцять хвилин, проте вже за деякий час після цього противник відкрив вогонь повторно, цього разу випустивши ще дві міни калібру 82 мм та ввівши у дію гранатомети АГС та РПГ. Українські військові застосували чергові вогневі засоби, чим змусили окупантів відмовитися від подальшого ведення вогню.

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Зазначається, що від початку доби один військовослужбовець ЗСУ дістав бойове поранення та був евакуйований з передових позицій до військового госпіталя, де наразі отримує медичну допомогу. Наразі втрати противника уточнюються.

"Станом на цю мить ситуація залишається стабільною та цілком контрольованою Українськими військами. Наші оборонці пильно слідкують за діями окупантів та готові до миттєвого реагування на будь-які його провокаційні дії", - наголосили в Міноборони.