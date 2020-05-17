В армії – один новий випадок COVID-19, хворіють 38 військових

У Збройних силах України на COVID-19 наразі хворіють 38 осіб.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Станом на 07.00 17 травня в Збройних силах України хворіє 38 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужали 76 осіб, є 2 летальних випадки", - зазначається у повідомленні.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) — 206 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 39 осіб.

За минулу добу зареєстровано один новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Працівник ЗСУ (Хмельницька область) лікується вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнта задовільний. Отримує необхідне лікування.