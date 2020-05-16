Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Новгородського та Новотроїцького

Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Новгородського та Новотроїцького

Укрінформ
Збройні формування Російської Федерації у суботу два рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідормляє пресцентр штабу ООС.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Новгородського ворог використав заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм, випустивши 30 мін. По українських захисниках, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Новотроїцького окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські військовослужбовці для припинення ворожої активності рішуче застосували чергові вогневі засоби. Втрати противника уточнюються.

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Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати окупаційні підрозділи на лінії зіткнення, дотримуючись умов припинення вогню та готові до реагування на можливі загрози з будь-яких напрямків.

«Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було», - зазначили у штабі ООС.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

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