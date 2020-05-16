Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Новгородського та Новотроїцького

Збройні формування Російської Федерації у суботу два рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідормляє пресцентр штабу ООС.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Новгородського ворог використав заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм, випустивши 30 мін. По українських захисниках, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Новотроїцького окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські військовослужбовці для припинення ворожої активності рішуче застосували чергові вогневі засоби. Втрати противника уточнюються.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати окупаційні підрозділи на лінії зіткнення, дотримуючись умов припинення вогню та готові до реагування на можливі загрози з будь-яких напрямків.

«Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було», - зазначили у штабі ООС.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.