Окупанти двічі обстріляли позиції ООС біля Оріхового, є поранені
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.
"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник для обстрілу підрозділів Об’єднаних сил застосував заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - зазначається у повідомленні.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Оріхового ворог двічі відкривав вогонь, застосувавши 120 мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, а також стрілецьку зброю.
Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення.
У відповідь з наявних вогневих засобів наші воїни відкривали вогонь для припинення агресивних дій противника. Втрати окупантів уточнюються.
Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу Об’єднаних сил.
Фото: RFE/RL