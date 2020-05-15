Окупанти двічі обстріляли позиції ООС біля Оріхового, є поранені

Станом на 17. 00 15 травня російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, двоє українських військових отримали поранення.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник для обстрілу підрозділів Об’єднаних сил застосував заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Оріхового ворог двічі відкривав вогонь, застосувавши 120 мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, а також стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення.

У відповідь з наявних вогневих засобів наші воїни відкривали вогонь для припинення агресивних дій противника. Втрати окупантів уточнюються.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу Об’єднаних сил.

Фото: RFE/RL